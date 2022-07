DJ Lindner zeigt sich offen für Nutzung von Atomkraft

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat sich angesichts der aktuellen Energiekrise offen gezeigt für die Nutzung der Kernenergie. Außerdem müsse man über die Nutzung von heimischen Öl- und Gasvorkommen nachdenken. "Es muss in jedem Fall eine Stromlücke verhindert werden und zugleich darf Gas nicht mehr für die Energieproduktion eingesetzt werden, weil es so knapp geworden ist", erklärte Lindner in Berlin.

Es sei zu erwarten, dass in den nächsten Monaten und wohl auch Jahren verstärkt mit Strom auch geheizt werde, weil Gas so knapp sei. "Also müssen wir alle Kapazitäten zur Energieerzeugung in Deutschland erhalten und ausbauen", sagte Lindner. Er könne nicht beurteilen, ob bereits stillgelegte Atomkraftwerke zu diesem Zweck wieder aktiviert werden könnten. Allerdings müsse man die Diskussion über eine Laufzeitverlängerung der drei verbliebenen AKWs führen, die nach aktuellen Plänen zum Ende des Jahres vom Netz gehen sollten.

Darüber hinaus empfiehlt er "eine unideologischen Diskussion" über die Öl- und Gasvorkommen, die es in Europa gibt. "Dieses Thema ist lange nicht angefasst worden, weil die auch als unwirtschaftlich galten. Die Kosten dafür, Öl- und Gasvorkommen zu erschließen waren angesichts der Weltmarktpreise zu hoch. Nun haben sich aber die Rahmenbedingungen so verändert, dass diese heimischen Energieträger Öl und Gas etwa in der Nordsee, dass sie plötzlich wettbewerbsfähig sind und dass wir es mit möglichen Knappheiten zu tun haben. Also müssen wir auch das in den Blick nehmen", so Lindner. Er plädiere daher für eine mittelfristig neue Strategie.

