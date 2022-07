Original-Research: PREVOIR GESTION ACTIONS Fonds - von GBC AG

Einstufung von GBC AG zu PREVOIR GESTION ACTIONS Fonds

Unternehmen: PREVOIR GESTION ACTIONS Fonds

ISIN: FR0007035159



Anlass der Studie: Auszug aus: GBC Fonds Champions 2022 Empfehlung: 5 von 5 GBC-Falken

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Felix Haugg



Auszug aus GBC Fonds Champions 2022: In schwierigen Momenten ergeben sich oft die besten Investmentgelegenheiten'



Die Performance summierte sich im Jahr 2021 auf 36,9%.

Der Fonds Prévior Gestion Actions verfolgt mit seinem bottom-up Stock Picking-Ansatz eine Strategie mit dem Fokus auf eigentümergeführte Unternehmen. Durch diesen Fokus liegt der Anlageschwerpunkt auf Mid- bis Large-Caps in den Euro-Ländern, wobei der Schwerpunt auf Deutschland, Niederlande, Frankreich und Italien liegt. Hintergrund der Investmentidee ist, dass die Interessen des Managements mit denen der Investoren gleichgeschaltet sind. Emittenten, die zu sehr vom Staat bzw. staatlichen Subventionen abhängig sind, gehören tendenziell nicht zum Investmentfokus. Darüber hinaus setzt das Fondsmanagement auf zukunftsträchtige Geschäftsfelder. Der Return on Capital Employed sollte dauerhaft über den Kapitalkosten liegen, womit das Unternehmen längerfristig Werte schaffen kann. Nach einer positiven Bewertung und dem Aufbau einer Position verfolgt der Fondsmanager einen langfristigen Investmentansatz. Schwächephasen können zum Positionsaufbau genutzt werden.



Investitionsexits werden von der relativen erwarteten Marktperformance abhängig gemacht. Sofern das Fondsmanagement davon ausgeht, dass bestimmte Mikrowerte oder Branchen die Benchmark in den kommenden Jahren nicht mehr deutlich schlagen, werden Desinvestitionen bei bestimmten Titeln vorgenommen. Neben einer detaillierten Unternehmensanalyse ist für den Fondsmanager der Zugang zum Management ein ausschlaggebender Grund für ein Investment. So werden nahezu täglich Gespräche mit unterschiedlichen Vorständen geführt, um ein besseres Verständnis für die Unternehmensstrategie und das Management zu erlangen.



Seit der Fondsauflage konnte der Fonds eine durchschnittliche jährliche Rendite in Höhe von 8,5 % und eine Gesamtrendite von 528,1 % erzielen. Damit sehen wir den Fonds als äußerst erfolgreich an. Zu Beginn des Jahres 2022 erfolgte ein Managementwechsel bei dem Fonds PREVIOR GESTION ACTIONS. Der langjährige Fondsmanager Herr Armin Zinser übergab altersbedingt das Management an den neuen Fondsmanager Herr Louis Puga. Herr Zinser bleibt jedoch PREVOIR GESTION weiter als Consultant erhalten und steht dem neuen Manager zur Seite.



Unabhängig von dem Managementwechsel wurde an der langjährigen Anlagestrategie mit dem Fokus auf Unternehmen mit einem bewährten Geschäftsmodell mit zukunftsorientiertem Wachstum, gepaart mit einem exzellenten Management festgehalten. Der Fonds PREVOIR GESTION ACTIONS zeigte somit auch im zweiten Jahr der Corona-Pandemie unter dem neuen Management eine äußerst starke Rendite-Entwicklung. Diese positive Performance summierte sich im Jahr 2021 auf 36,9%. Mit einer deutlichen Outperformance von rund 13,5% konnte die Benchmark der 'EURO STOXX NR' zum wiederholten Mal deutlich geschlagen werden.



Wir stufen, insbesondere aufgrund der sehr guten langfristigen Entwicklung und des ebenfalls sehr guten Corporate Access des Managements, die Investmentstrategie weiterhin als positiv ein und gehen davon aus, dass die gewählte Strategie auch in Zukunft erfolgreich vom neuen Fondsmanager Louis Puga umgesetzt werden kann. Durch das langfristige Know-How, das durch die Beraterfunktion von Herr Zinser weiterhin zur Verfügung steht, sowie die hohe Transparenz des Fonds rechtfertigen eine positive Einschätzung. Wir sehen die Anlagestrategie weiterhin als sehr gut an und vergeben weiterhin fünf von fünf GBC-Falken.



Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Originalstudie GBC Fonds Champions 2022: 04.07.2022 (16:14 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe der Originalstudie GBC Fonds Champions 2022: 05.07.2022 (12:00 Uhr)

