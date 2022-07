Der britische Pharmakonzern GSK plc (ISIN: GB00BN7SWP63) will eine zweite Dividende in Höhe von 16,25 Pence (ca. 0,19 Euro) für das Geschäftsjahr 2022 ausbezahlen. Als Termin für die Zahlung der Dividende wurde der 6. Oktober 2022 angekündigt. Ex-Dividenden-Tag ist der 18. August 2022. Es ist eine Gesamtausschüttung für den Konzern in Höhe von 61,25 Pence für das Jahr 2022 geplant. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...