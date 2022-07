Puma - Schlägt sich besser als Adidas

Bastian Galuschka,

Während die Adidas-Aktie heute nach schwachen Zahlen unter Druck steht, kann der Dauerrivale Puma bei den Anlegern punkten. Adidas musste die Prognose senken, Puma erwartet dagegen ein besseres Geschäftsjahr als ursprünglich gedacht. Im zweiten Quartal erzielte Puma einen Umsatz von zwei Milliarden EUR und damit einen neuen Rekordwert. Der Gewinn stieg nach einem schwachen Vorjahresquartal um 73 % auf 84 Mio. EUR. Im Gesamtjahr soll der Umsatz statt mindestens um 10 % nun um einen Wert im mittleren Zehnerbereich zulegen. Das EBIT dürfte weiter 600 bis 700 Mio. EUR erreichen. Die Puma-Aktie liegt am Mittwoch leicht im Plus.

Chart: Puma

Widerstandsmarken: 71,60/72,64/78,50/80,00 EUR

Unterstützungsmarken: 66,58/65,00/62,38/57,94 EUR

Aus charttechnischer Sicht hat die Aktie nach Ausbildung eines Jahrestiefs bei 57,94 EUR nach oben gedreht. Das Überwinden des Zwischenhochs bei 66,58 EUR löste vor einigen Tagen ein Kaufsignal aus. Nun muss die Aktie dieses Signal bestätigen, denn sie ist wieder am Ausbruchslevel und am EMA50 angekommen. Auch ist eine Aufwärtstrendvariante seit dem Tief im Juli nicht mehr weit entfernt. Reißt die Aktie all diese Supports, drohen neue Jahrestiefs bzw. zumindest ein Test des bisherigen Tiefs bei 57,94 EUR.

Löst sich die Aktie dagegen wieder nach oben und überwindet das Junihoch bei 72,64 EUR, könnte sie sich in Richtung des EMA200 bei 78,49 EUR bzw. bis an das Märzhoch bei 80 EUR aufmachen. Darüber würde sich auch das mittelfristige Bild wieder aufhellen.

Puma in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 25.02.2022 - 27.07.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Puma in EUR; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 01.02.2015- 27.07.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

