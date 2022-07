Mainz (ots) -Samstag, 30. Juli 2022, ab 18.30 UhrErstausstrahlung3sat gibt erneut die Bühne frei für international erfolgreiche Pop- und Rockstars: Auch in der zweiten Folge der "Pop Around the Clock - Summer Edition" am Samstag, 30. Juli 2022, werden von 18.30 Uhr an bis in die frühen Morgenstunden Konzertaufzeichnungen gezeigt - vom fulminanten Bühnenspektakel bis zum stimmungsvollen Singer-Songwriter-Auftritt im intimeren Rahmen.In der Erstausstrahlung sind Künstlerinnen und Künstler zu erleben, die beim diesjährigen Isle of Wight Festival das Publikum begeisterten. Mit dabei sind außerdem AC/DC ("Live at Donington", 1991), Judas Priest (2015 in Wacken) sowie Madeline Juno und The Kooks bei ihren jüngsten Konzerten im Bauhaus Dessau ("Pop Around @ Bauhaus").Das gesamte Programm des von Vivian Perkovic moderierten Themenabends, bei dem auch P!nk, Depeche Mode und The Prodigy ordentlich Gas geben, ist im 3sat-Pressetreff zu finden.Ansprechpartnerinnen: Britta Schröder, schroeder.b@zdf.de,\u202fKatharina Rudolph, rudolph.k@zdf.de , Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de\u202fFotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/poparoundtheclockAudio-Material: Konzertausschnitte von Madeline Juno und The Kooks, Interviews und ein sendefertiger Beitrag sind für akkreditierte Journalisten abrufbar über: https://ardtvaudio.de/beitrag/85953sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/5283143