Aus charttechnischer Sicht hatte die Aktie kürzlich die große Chance, wichtige Akzente auf der Oberseite zu setzen, verpasste diese aber. Die Bodenbildung geht damit in die nächste Runde. Aus charttechnischer Sicht hatte die Aktie kürzlich die große Chance, wichtige Akzente auf der Oberseite zu setzen, verpasste diese aber. Die Bodenbildung geht damit in die nächste Runde. Rückblick. In unserer letzten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...