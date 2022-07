DJ PRESSEMITTEILUNG/E-Mobility für LKWs ist in Stuttgart angekommen - Kompetenz der KNAPP-Gruppe, die bewegt!

Erfolgreicher Realtest für einen elektrisch betriebenen LKW mit dem neuartigen KEMREX-Aggregat! 190 Kilometer mit dem E-LKW unterwegs - ohne zwischendurch aufzuladen! Ein E-Truck (40 Tonnen) mit dem Range Extender "KEMREX" von Knapp e-Mobility fuhr an mehreren Tagen vollbeladen von Stuttgart über Nagold in den Schwarzwald und zurück.

Der "KEMREX" von Knapp e-Mobility macht es möglich, bis zu 300 Kilometer mit einem E-Truck zurückzulegen, ohne zwischendurch die Batterie aufladen zu müssen. Der Clou dabei: Die Batterie wird bereits während des Fahrens durch das dieselbetriebene KEMREX-Aggregat wieder aufgeladen, wodurch sich die Reichweite für E-LKWs deutlich erhöht. "Mit dem Range Extender und seiner mobilen Stromerzeugung machen wir das Elektrofahrzeug fit für den Praxisbetrieb", stellt Dr. Ulrich Knapp, Geschäftsführer und Gesellschafter der KNAPP-Gruppe, klar.

In Kooperation mit der LSU Schäberle Logistik & Speditions-Union, Stuttgart, und dem in Nagold ansässigen Spezialisten für intelligente Beschlagtechnik, der Häfele SE und Co KG, wollte man den Prototypen gerne im praktischen Einsatz unter Realbedingungen testen: Mit einem E-Truck von Knapp e-Mobility mit "KEMREX" ging es auf eine typische Verteilertour von Stuttgart durch den Schwarzwald und zurück.

Die Tour: Stuttgart - Nagold - Schwarzwald - zurück nach Stuttgart

Der E-Truck (40 Tonnen) startete in der Woche von 11.-15. Juli mit voller Ladung jeweils um 8 Uhr in Stuttgart. Die Tagesfahrt ging über Jettingen nach Nagold und weiter durch den Schwarzwald. Insgesamt sechs Mal stoppte der LKW zum Be- und Entladen. Gegen 16 Uhr war er wieder zurück in Stuttgart. Mit einem E-LKW ohne Range Extender "KEMREX" hätte diese Verteilertour so nicht stattfinden können: Die Batterie wäre im Schwarzwald verbraucht gewesen. "Alles lief so rund und zuverlässig wie mit einem herkömmlichen Diesel-LKW auch. Mit dem KEMREX-Aggregat wird es endlich eine Option geben, übliche Touren mit dem E-LKW zu fahren. Wir können uns vorstellen, dieses Fahrzeug generell einzusetzen", berichtet Stephan Hald, Bereichsleiter Spedition und Vertrieb, von der Spedition LSU Schäberle. Der nächste Schritt ist nun, das Fahrzeug im vierten Quartal in den Werksverkehr bei Häfele zu integrieren und damit einem Langzeit-Praxistest zu unterziehen.

85 Prozent weniger CO2-Emissionen

Derzeit wird der "KEMREX" mit Diesel über einen Kreiskolbenmotor angetrieben. Bei jeder Fahrt werden auf diese Weise im Vergleich zum herkömmlichen dieselbetriebenen LKW 85 Prozent klimaschädliches Kohlendioxid eingespart. Die Ziele der Entwickler gehen bei der KNAPP-Gruppe noch weiter: "Das KEMREX-Aggregat könnte später mit E-Fuels oder Wasserstoff laufen. Dann fährt der Truck 100%-klimaneutral", erklärt James Hartman, Projektleiter von Knapp e-Mobility.

Das KEMREX-Aggregat - alle Details

Zielfahrzeug: LKWs (Typ-unabhängig) mit zugelassenem Gesamtgewicht zwischen 12 und 40 Tonnen

Produkt: Stromerzeugungs-Aggregat zum Aufladen der Batterie bei E-LKWs

Komponenten: Diesel-Kreiskolbenmotor, Generator sowie erforderliche Steuerung und Leistungselektronik

Leistung: 15 bis 20 Kilowatt - dadurch Verdoppelung der Batteriekapazität

Aggregatsgewicht: < 200 Kilogramm

Abmessungen: 680 x 475 x 730 mm

Angebote von Knapp e-Mobility:

- Einbau des KEMREX-Aggregats in batteriebetriebene E-Trucks, eigene LKWs (Gebrauchtfahrzeuge und Neufahrzeuge) von Knapp e-Mobility

- Umbau herkömmlicher dieselbetriebener LKWs in E-Trucks mit KEMREX

Über die Knapp e-Mobility GmbH

Die Knapp e-Mobility GmbH mit Sitz in Stuttgart ist ein Unternehmen der KNAPP-Gruppe und wurde 2018 gegründet. Das junge Unternehmen entwickelt, produziert, beschafft und vermarktet elektrisch und hybrid angetriebene Fahrzeuge, ihre Komponenten, Energiespeicher- und Energiesysteme. Es entwickelt und stellt den Knapp E-Mobility Range Extender her. Die Knapp e-Mobility GmbH erbringt - gemeinsam mit der Knapp Service Koblenz GmbH - vielseitige Dienstleistungen im Zusammenhang mit Hochvoltkomponenten für die Fahrzeugindustrie, den Maschinen- und Anlagenbau und ist im Import und Export sowie Handel mit elektrischen, elektronischen und mechanischen Komponenten und Produkten aktiv. Das Unternehmen verfügt über eigenentwickelte Motorenprüfstände, zeichnet sich durch hohe Innovationskraft im Bereich E-LKWs aus und rüstet konventionelle LKWs auf den elektrischen Antrieb um. An den Standorten Stuttgart und Koblenz beschäftigen die Firmen Knapp e-Mobility GmbH und Knapp Service Koblenz GmbH mehr als 70 Mitarbeiter. Es existieren bereits mehrere Kooperationen im In- und Ausland.

