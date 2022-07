Ein Garant wertvoller Steine: Lucapa Diamond: Rosa Diamant mit 170 Karat auf Lulo entdeckt

Anzeige / Werbung Im Bild unten kann man staunen, welch schöne und wertvolle Brillanten man aus Diamanten von Lulo und Mothae machen kann. Auf Auktionen können schon dessen ursprüngliche Rohdiamanten Millionen einbringen.

Einen der größten rosafarbenen Diamanten, der weltweit jemals gefördert wurde, hat die Lucapa Diamond Company Ltd. (ASX: LOM, FSE: NHY) zusammen mit ihren Partnern auf der Lulo-Diamanten-Mine in Angola gefördert. Der besonders reine und seltene Stein wurde auf den Namen "Die Lulo Rose" getauft und hat ein Gewicht von 170 Karat. Er stellt bereits den 27. Diamanten mit einem Gewicht von über 100 Karat dar, der jemals auf der Lulo-Mine gefördert wurde. Rosafarbene Steine in dieser Größenordnung sind ausgesprochen selten. Die Lulo Rose stellt deshalb vermutlich einen der größten rosafarbenen Rohdiamanten dar, der jemals weltweit gefunden wurde. Innerhalb Angolas ist der Stein nicht nur unter den rosafarbenen Diamanten eine Besonderheit, denn er stellt den größten Diamanten dar, die jemals in Angola gefunden wurden.

Größer als die Lulo Rose waren nur vier andere Diamanten, die ebenfalls alle auf dem Lulo-Konzessionsgebiet entdeckt wurden. Der aktuelle Rekordhalter trägt den Namen "4. Februar-Stein" und war zum Zeitpunkt der Förderung 404 Karat (1 Karat = 2 Gramm) schwer. Auch der zweitgrößte Diamant, der bislang in Angola gefördert wurde, wurde in der Lulo-Mine entdeckt.

Lucapa Diamond darf sich auf einen hohen Verkaufserlös freuen Normalerweise werden die auf der Lulo- und der Mothae-Mine geförderten Steine von Lucapa Diamond in Sammelauktionen verkauft. Die Lulo Rose wird allerdings ganz sicher nicht auf einer der normalen Verkaufsauktionen den Besitzer wechseln. Für sie ist eine internationale Ausschreibung vorgesehen. Sie wird von Sodiam E.P., der staatlichen angolanischen Gesellschaft für die Vermarktung von Diamanten im weiteren Verlauf des Jahres durchgeführt werden.



Freude über den besonderen Fund herrscht nicht nur auf der Lulo-Mine und in der australischen Zentrale von Lucapa Diamond. Auch die angolanische Regierung ist mächtig stolz auf den außergewöhnlichen Diamantenfund. Diamantino Azevedo, der angolanische Minister für Bodenschätze, Erdöl und Gas, erklärte: "Dieser Rekord und spektakuläre rosa Diamant aus Lulo bestätigt Angola weiterhin als einen wichtiger Akteur auf der Weltbühne der Diamantenförderung und zeigt das Potenzial und die Belohnungen für das Engagement und die Investitionen in unserer wachsenden Diamantenindustrie."



Lucapa Diamond verstärkt die suche nach der Quelle all dieser außergewöhnlichen Diamanten Was die Lulo-Mine für Lucapa Diamond und seine Aktionäre bedeutet, fasste Stephen Wetherall, der Managing Director von Lucapa Diamond in seinem Statement sehr treffend zusammen: "Lulo ist eine außergewöhnliche alluviale Ressource und ist wirklich ein Geschenk. Wir sind einmal mehr sehr stolz auf einen weiteren historischen Fund."



Anschließend verwies der Managing Director darauf, dass die Erfolgsgeschichte der Lulo-Mine noch lange nicht abgeschlossen sein dürfte, denn die erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Partnern wird nicht nur fortgesetzt werden. Im vergangenen Jahr wurde die Exploration intensiviert. Lucapa Diamond sucht weiterhin nach der primären Kimberlit-Quelle, aus der auch die Lulo Rose stammen dürfte.



Die vorrangigen Kimberlite wurden bereits identifiziert. Sie dürften noch weitere besonders große und ausgesprochen reine Diamanten enthalten. Für die investierten Anleger besteht deshalb Grund zu der Erwartung, dass Lucapa Diamond zusätzlich zur "normalen" Produktion, die schon mehr große Steine enthält als es bei anderen Diamantenminen der Fall ist, auch weiterhin auf außergewöhnliche Diamanten von hohem Wert stoßen wird.



