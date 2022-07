ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Unilever nach Zahlen von 3400 auf 3670 Pence angehoben und die Einstufung auf "Sell" belassen. Als wichtig sieht Analyst Guillaume Delmas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie an, dass der Konsumgüterkonzern sich stärker auf das grundlegende Umsatzwachstum konzentriere. Er sieht wegen der Strategieänderung ein gewisses Abwärtsrisiko für die Margenerwartungen./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2022 / 22:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.07.2022 / 22:47 / GMT



ISIN: GB00B10RZP78

