Mit Spannung erwartet: Amazon und seine Quartalszahlen - morgen um 22:00 Uhr

Zunächst erhalten Sie einen kurzen Overview über Amazon's neustes erschlossenes Geschäftsfeld und der Übernahme von "One Medical". Des Weiteren können Sie die technische Analyse zum Basiswert Amazon heute in unserem Daily Trading kostenlos einsehen.



Amazon ist inzwischen kein reiner Online-Versandhändler mehr, denn das ursprüngliche Geschäftsfeld wurde kontinuierlich erweitert. Derzeit verfügt Amazon über starke Geschäftsbereiche wie beispielsweise Video-on-Demand-Angebote, Streaming-Dienste, Cloudplattformen, Spracherken-nungssysteme und viele mehr. Vor kurzer Zeit übernahm Amazon das Unternehmen "One Medical" und erschloss somit ein weiteres großes Geschäftsfeld. One-Medical ist bestrebt darin, medizinische und qualitativ hochwertige Pflegedienstleistungen mit Technologieunterstützung anzubieten und voranzutreiben. Der Fokus des Unternehmens liegt auf der Verbindung zwischen der persönlichen als auch der digitalen und virtuellen Pflegemöglichkeit und der Vermeidung von langen Wartezeiten in Ärztewartezimmern bei kleinen Anliegen. Fernab der Entwicklung der einzelnen Geschäftsfelder von Amazon werden morgen gegen 22:00 Uhr mit Spannung die Zahlen des 2. Quartals von dem großen Konzern Amazon erwartet.





"Lucky Luke" und "Pechmarie" helfen Ihnen dabei, Ihr eigenes Money Management zu optimieren. Erfahren Sie mehr über das Chancen-Risiko-Verhältnis und die Trefferquote sowie den alternativen Einsatz von Hebelprodukten. In unserem Webinar "Vernunft statt Gier & Angst - Teil 2: Money Management", welches heute um 18:30 Uhr beginnt, wird unser Referent Julius Weiß Ihnen einen Einblick in das Money Management gewähren.

