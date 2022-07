Innsbruck, Österreich (ots/PRNewswire) -Wie gut ist Ihr Unternehmen vor Cyberkriminalität geschützt?Das unabhängige, ISO-zertifizierte Testlabor AV-Comparatives hat den Business Security Test 2022 veröffentlicht - 18 IT-Security-Lösungen auf dem PrüfstandDa Unternehmen mit einem erhöhten Maß an Cyberbedrohungen konfrontiert sind, ist ein effektiver Endpunktschutz wichtiger denn je. Ein Databreach kann zum Konkurs führen!"- Peter Stelzhammer, co-founder, AV-ComparativesDer Test Report für Unternehmen enthält die Testergebnisse für März-Juni 2022, einschließlich der Real-World Protection Test, Malware Protection Test, Performance Test (Speed Impact) und False-Positives Test. Der Bericht enthält alle Einzelheiten zu den Testmethoden und -ergebnissen.https://www.av-comparatives.org/de/tests/business-security-test-2022-march-june/Die Cyber-Bedrohungslandschaft entwickelt sich auch 2022 rasant weiter und stellt die Hersteller von Antivirus-Lösungen vor neue Herausforderungen. Die Testberichte zeigen, wie sich die Security-Produkte an diese angepasst und den Schutz im Laufe der Jahre verbessert haben.Um im Juli 2022 von AV-Comparatives als "Approved Business Product" zertifiziert zu werden, müssen die geprüften Produkte im Malware-Protection Test mindestens 90 % erreichen, mit null Fehlalarmen bei gängiger Unternehmenssoftware, einer Punktzahl unter der "Auffallend hoch" Schwelle bei False-Positives für nicht-unternehmensrelevante Dateien und einer Punktzahl von mindestens 90 % im gesamten Real-World Protection Test über einen Zeitraum von vier Monaten, mit weniger als einhundert Fehlalarmen bei sauberer Software/Websites.Die folgenden Endpoint Security-Lösungen für Unternehmen und KMU von 18 führenden Anbietern wurden in der Business Main-Test Series (https://www.av-comparatives.org/enterprise/latest-tests/) 2022H1 geprüft: Acronis, Avast, Bitdefender, Cisco, CrowdStrike, Cybereason, Elastic, ESET, G Data, K7, Kaspersky, Malwarebytes, Microsoft, Sophos, Trellix, VIPRE, VMware und WatchGuard.Real-World Protection Test: Der Real-World Protection Test ist ein Langzeittest, der über einen Zeitraum von vier Monaten durchgeführt wird. Er testet, wie gut die Endpoint-Protection-Software das System vor Bedrohungen aus dem Internet schützen kann.Malware Protection Test: Der Malware Protection Test verlangt von den geprüften Produkten, dass sie schädliche Schadprogramme erkennen, die auf den Systemen des Unternehmens, z. B. im lokalen Netzwerk oder auf externen Laufwerken, auftreten können.Performance Test: Der Performance Test stellt sicher, dass die geprüften Produkte keinen Schutz auf Kosten einer Verlangsamung des Systems bieten.False Positives Test: Für jeden der Protection Tests wird ein False Positives Test durchgeführt. Damit wird sichergestellt, dass die Endpoint-Protection-Software keine signifikante Anzahl von Fehlalarmen auslöst, was besonders in Unternehmensnetzwerken störend sein kann.Überprüfung der Benutzerfreundlichkeit:Der Bericht enthält auch eine detaillierte Bewertung der Benutzeroberfläche jedes Produkts, die einen Einblick in die Verwendung in typischen alltäglichen Verwaltungsszenarien gibt.Insgesamt bietet der Business Security Test 2022 (https://www.av-comparatives.org/de/tests/business-security-test-2022-march-june/) von AV-Comparatives IT-Managern und CISOs ein detailliertes Bild der Stärken und Schwächen der geprüften Produkte, so dass sie fundierte Entscheidungen darüber treffen können, welche Produkte für ihre spezifischen Anforderungen geeignet sind.Die nächsten Awards werden im Dezember 2022H2 vergeben (für Tests von August bis November). Wie alle öffentlichen Test Reports von AV-Comparatives ist auch der Unternehmen & Business Endpoint Security Report allgemein und kostenlos verfügbar.https://www.av-comparatives.org/de/tests/business-security-test-2022-march-june/Andere Tests:Anti-Phishing Test:https://www.av-comparatives.org/news/anti-phishing-certification-test-2022/Über AV-ComparativesAV-Comparatives ist eine unabhängige Organisation, die systematische Tests zur Untersuchung der Wirksamkeit von Security-Software-Produkten und mobilen Security-Lösungen anbietet. Mit Hilfe eines der weltweit größten Malwarecollection-Systeme hat sie eine reale Umgebung für wirklich genaue Tests geschaffen. AV-Comparatives bietet Einzelpersonen, Nachrichtenorganisationen und wissenschaftlichen Einrichtungen frei zugängliche Test-Ergebnisse. Kontakt:Peter Stelzhammere-mail: media@av-comparatives.orgphone: +43 720115542