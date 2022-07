In den Augen unserer Autoren könnten diese Top-Aktien für August spannende Investitionsmöglichkeiten für langfristig orientierte Investoren darstellen. Ralf Anders: II-VI (Coherent) Deutsche Lasertechnik ist begehrt. Vor allem Coherent hat seit vielen Jahren immer wieder gern in Deutschland zugekauft und damit ein transatlantisches Photonik-Imperium geschaffen. Nun ist es von II-VI (WKN: 900319) geschluckt worden (wobei diese ihren verkopften Namen aufgibt und in Coherent umfirmiert). Damit können ...

Den vollständigen Artikel lesen ...