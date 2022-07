Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

AU000000OEX8 Synergia Energy Ltd. 27.07.2022 AU0000233538 Synergia Energy Ltd. 28.07.2022 Tausch 1:1

US72940R3003 Pluri Inc. 27.07.2022 US72942G1040 Pluri Inc. 28.07.2022 Tausch 1:1

NL0012044762 TME Pharma N.V. 27.07.2022 NL0015000YE1 TME Pharma N.V. 28.07.2022 Tausch 100:1

