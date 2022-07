Frankfurt (www.fondscheck.de) - Energie-, Rezessions- und Zinssorgen halten die Märkte weiter in Schach, so die Deutsche Börse AG.Die große Verkaufswelle am ETF-Markt sei zwar Vergangenheit, von Kauflaune könne aber auch keine Rede sein. Frank Mohr von der Société Générale berichte von einem insgesamt ausgeglichenen Handel mit Käufen und Verkäufen, und zwar bei niedrigen Umsätzen, "Die Ferienzeit macht sich bemerkbar, die Volatilität ist nicht mehr so hoch." Auch Jan Duisberg von der ICF Bank melde einen ruhigen Handel. "Keiner weiß, wie es weitergeht, daher wird abgewartet." Diversifizierung stehe hoch im Kurs, Spezialthemen seien weniger gesucht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...