Heidelberg (pta024/27.07.2022/16:39) - Die MARNA Beteiligungen AG (ISIN DE000A0H1GY2), mit Sitz Heidelberg, hat am 25. Juli 2022 mit der BD Vermögensverwaltungs GmbH ein Term Sheet über die Einbringung der ihr gehörenden FL1 Holding GmbH im Wege einer Sachkapitalerhöhung unterzeichnet.

Die FL1 Holding GmbH hat ihrerseits einen Kaufvertrag bezüglich der Übernahme der Flisom AG, Schweiz, unterzeichnet (zusammen die Flisom Gruppe). Die Flisom ist ein Entwickler und Hersteller von Photovoltaik-Dünnschichtsolarzellen in der Nähe von Zürich, Schweiz und einer 2020 Betrieb genommenen hochmodernen 40MW Produktionsanlage in Ungarn. Das Unternehmen produziert ultraleichte CIGS-Dünnschichtsolarmodule auf flexibler Kunststofffolie unter Verwendung proprietärer Roll-to-Roll-Herstellungstechniken (flisom.com).

Flisom ist bestens positioniert, um von den Megatrends die hinter der steigenden Nachfrage nach Strom stehen (Bevölkerungswachstum, zunehmendem Wohlstand und Digitalisierung, Elektromobilität) und vor allem auch nach Grüner Energie profitieren. Die hochgradig flexiblen Solarmodule von Flisom können für jede Oberfläche angepasst werden.

Flisom hat eine marktführende Position in der Roll-to-Roll-Produktion von monolithischen, leichtgewichtigen, flexiblen Solarmodulen auf Kunststofffolie und wurde 2005 als Spin-off der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH) gegründet. Flisom hat Produkte entwickelt, die in verschiedenen Märkten und Segmenten eingesetzt werden können, die leichte, flexible Solarfolien benötigen, für die herkömmliche Solarmodule nicht geeignet sind. Die Solarmodule von Flisom können auf Dächern und an Fassaden angebracht werden, die lassen sich leicht in Mobilitätsanwendungen integrieren (Verkehr und Luftfahrt) und sind geeignet für hochspezialisierte Anwendungen.

Zeitgleich mit der Einbringung der Flisom Gruppe beabsichtigt die MARNA Beteiligungen AG, eine Barkapitalerhöhung durch Ausgabe von Bezugsrechten an ihre Aktionäre zum Ausgabepreis von EUR 3,00 je neuer Aktie durchzuführen. Der Ausgabepreis für die neuen Aktien die im Rahmen der Sacheinlage für die Einbringung der Flisom Gruppe liegt derzeit noch nicht fest, da dieser im Rahmen eines Bewertungsgutachtens noch ermittelt werden soll.

Für die Gesamttransaktion, bestehend aus Sach- und Barkapitalerhöhung, soll das genehmigte Kapital der Gesellschaft in Höhe von rund EUR 15 Millionen genutzt werden.

Die angedachte Transaktion steht noch unter verschiedenen Voraussetzungen, und ist daher noch mit hoher Unsicherheit behaftet.

