Das Stornovolumen in der Lebensversicherung ist im Jahr 2021 um 1,1% auf 13,8 Mrd. Euro gestiegen (2020: 13,3 Mrd. Euro), abgesehen vom Jahr 2020 der höchste Wert seit Verabschiedung des Lebensversicherungsreformgesetzes (LVRG) 2014. Laut dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) e. V. wurden 2,57% der Verträge storniert (2020: 2,55%). Die Stornoquote in Bezug auf den mittleren Bestand an laufenden Jahresprämien beträgt mehreren Schätzungen zufolge 4,2% (2020: 4,2%). Darauf weist ...

