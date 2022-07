Die Naga Group (WKN: A161NR) kommt der 1-Euro-Marke am Mittwoch gefährlich nahe bei 1,10 € und wird damit fast schon für Pennystock-Jäger interessant. Der megaschnelle Abverkauf radierte 50 Millionen € Börsenwert aus. Wie geht's weiter? Naga ist ein Brokerage-Anbieter aus Hamburg. Eine Million registrierte Konten nutzen die Plattform mit Tradingfunktionen. "Sell on News" endlich gestoppt? Die Naga Group ist seit ihrem Trading-Update am 19. Juli ...

Den vollständigen Artikel lesen ...