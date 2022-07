Eine neue Studie des MIT zeigt, dass die Rechtsprechung immer öfter auf die Wikipedia zugreift, um ihre Urteile mit Sachinformationen zu hinterlegen. Das ist problematisch. Das Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory am renommierten Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cambridge im US-Bundesstaat Massachusetts fand heraus, dass Richter irischer Gerichte mit steigender Tendenz in der Wikipedia statt in Fachdiensten suchen, um Präzedenzfälle für ihre Urteilsfindung zu recherchieren.

