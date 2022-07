Beim Kurs der Alibaba-Aktie hat sich in den vergangenen Handelstagen unterm Strich nicht viel getan. Noch immer ist die 100-Dollar-Marke umkämpft. Unterdessen meldete Chinas E-Commerce-Gigant vor einigen Tagen einen Rückzug aus Hongkong. Es geht allerdings nicht um die Börsennotierung oder das gesamte Geschäft.Vielmehr wird Tmall in Hongkong geschlossen. Erst 2021 war das Angebot auf den Markt ge-kommen. Künftig will Alibaba die Bezahlabwicklung und Lieferung nur noch über Taobao anbieten. Alibaba ...

