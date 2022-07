DJ PTA-Adhoc: Bertrandt AG: Anhebung der Prognose für Gesamtleistung im Geschäftsjahr 2021/2022 nach weiterhin starkem Wachstum im dritten Quartal

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Ehningen (pta027/27.07.2022/19:30) - Auf Basis von vorläufigen, nicht geprüften Zahlen des dritten Quartals im Geschäftsjahr 2021/2022 hat der Vorstand der Bertrandt AG heute die zuletzt wieder mit dem Bericht zum ersten Halbjahr im Geschäftsjahr 2021/2022 (dort S. 15 im Konzernlagebericht) am 19. Mai 2022 veröffentlichte Prognose für das Geschäftsjahr 2021/2022 überprüft.

Sie bleibt grundsätzlich unverändert; lediglich das bislang prognostizierte starke Wachstum der Gesamtleistung sowie die Höhe der Investitionen werden angepasst:

* Das bislang prognostizierte starke Wachstum der Gesamtleistung von 100 Mio. EUR bis 140 Mio. EUR (also eine Gesamtleistung zwischen rund 950 Mio. EUR und 990 Mio. EUR) erhöht sich nun auf eine erwartete Gesamtleistung zwischen rund 990 Mio. EUR und 1.020 Mio. EUR (voriges Geschäftsjahr 848,6 Mio. EUR), also ein nunmehr prognostiziertes starkes Wachstum der Gesamtleistung zwischen 140 Mio. EUR bis EUR 170 Mio. EUR. * Des Weiteren wird nun mit Investitionen in Höhe von 25 Mio. EUR bis 40 Mio. EUR (bisherige Erwartung 30 Mio. EUR bis 50 Mio. EUR) gerechnet.

Im Übrigen stellen sich die wichtigsten Finanzkennziffern des dritten Quartals im Geschäftsjahr 2021/2022 im Bertrandt-Konzern wie folgt dar:

* Die Gesamtleistung beläuft sich im dritten Quartal auf rund 252 Mio. EUR (drittes Quartal im vorigen Geschäftsjahr 214,232 Mio. EUR) und für die ersten drei Quartale des Geschäftsjahres 2021/2022 auf rund 739 Mio. EUR (erste drei Quartale im vorigen Geschäftsjahr 631,027 Mio. EUR) * Das operative Ergebnis (EBIT) beträgt im dritten Quartal rund 5 Mio. EUR (drittes Quartal im vorigen Geschäftsjahr 1,794 Mio. EUR) und in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres rund 26 Mio. EUR (erste drei Quartale im vorigen Geschäftsjahr 12,877 Mio. EUR)

Die Definition Gesamtleistung ist im Bertrandt Geschäftsbericht 2020/2021 auf Seite 179 beschrieben, die Definition EBIT auf Seite 178.

Die Quartalsmitteilung zu den ersten 9 Monaten im Geschäftsjahr 2021/2022 wird am 8. August 2022 veröffentlicht.

