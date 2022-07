DGAP-Ad-hoc: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Vorläufiges Ergebnis

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA reduziert Ausblick für Geschäftsjahr 2022 aufgrund Verschärfung nachteiliger Faktoren im U.S. Arbeitsmarkt und globaler Inflation und zieht Ziele für 2025 zurück



27.07.2022 / 22:38 CET/CEST

Im zweiten Geschäftsquartal haben sich bei Fresenius Medical Care verschiedene nachteilige Faktoren verschärft, die die Ergebnisentwicklung des Unternehmens im zweiten Halbjahr des Geschäftsjahres 2022 voraussichtlich deutlich stärker beeinträchtigen werden, als dies zum Zeitpunkt der Prognose zu erwarten war. Die Ergebnisentwicklung wird voraussichtlich insbesondere durch erhöhte Lohninflation und durch den verschärften Mangel an Arbeitskräften beeinträchtigt, der zu Kapazitätsengpässen im Bereich der Gesundheitsdienstleistungen in Nordamerika führt. Darüber hinaus dürfte eine weitere Verschlechterung des makroökonomischen Umfelds zu einer Inflation der Materialkosten und zu Störungen der Lieferketten führen.



Vor diesem Hintergrund erwartet Fresenius Medical Care nunmehr für das Geschäftsjahr 2022 währungsbereinigt und vor Sondereffekten ein Umsatzwachstum am unteren Ende des zuvor prognostizierten niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereichs und einen Rückgang des Konzernergebnisses, das auf die Anteilseigner der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA entfällt, im Bereich des hohen Zehner-Prozentbereichs.



Aufgrund der Ungewissheiten des U.S.-amerikanischen Arbeitsmarktes und des makroökonomischen inflationären Umfelds, hinsichtlich derer davon ausgegangen wird, dass sie vorübergehender Natur sind, zieht Fresenius Medical Care die für das Jahr 2025 gesetzten Ziele einer durchschnittlichen jährlichen Umsatzsteigerung im mittleren einstelligen Prozentbereich und einer durchschnittlichen jährlichen Steigerung des Konzernergebnisses, das auf die Anteilseigner der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA entfällt, im hohen einstelligen Prozentbereich zurück.





