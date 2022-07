Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - le 27 juillet/July 2022) - Idle Lifestyle Inc. has announced that its Board of Directors has declared the payment of a special dividend, and approved the return of capital, to shareholders of its listed Subordinate Voting Shares ("SVS") and unlisted Multiple Voting Shares ("MVS"). Shareholders will receive CAD$0.41 per each SVS held, being $0.215 in connection with the return of capital, and $0.195 in connection with the dividend payment.

The Distribution is expected to be paid on or about August 10, 2022 (the "Payment Date") to holders of record of SVS on August 3, 2022 (the "Record Date").

For further information please see the issuer's news release.

_________________________________

Idle Lifestyle Inc. a annoncé que son conseil d'administration a déclaré le versement d'un dividende spécial et approuvé le remboursement de capital aux actionnaires de ses actions à droit de vote subalterne (« SVS ») cotées et de ses actions à droit de vote multiple (« MVS ») non cotées. . Les actionnaires recevront 0,41 $ CA pour chaque SVS détenu, soit 0,215 $ dans le cadre du remboursement de capital et 0,195 $ dans le cadre du paiement du dividende.

La distribution devrait être versée le ou vers le 10 août 2022 (la « date de paiement ») aux porteurs inscrits de SVS le 3 août 2022 (la « date d'enregistrement »).

Pour plus d'informations, veuillez consulter le communiqué de presse de l'émetteur.

Symbol/Symbole: IDLE.X Security Type/Titre: Subordinate Voting Shares/ Actions à droit de vote subalterne Ex-distribution Date/Date ex-distribution: Le 2 août/August 2022 Record Date/Date d'enregistrement: Le 3 août/August 2022

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com