Der Kurs der Aktie Sma Solar steht am 27.07.2022, 11:02 Uhr an der heimatlichen Börse Xetra bei 47.74 EUR. Der Titel wird der Branche "Halbleiterausrüstung" zugerechnet. Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung. 1. Anleger: Die Diskussionen rund um Sma Solar auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches ...

