Die Solarbranche und die in diesem Geschäftsfeld tätigen Unternehmen haben es weiterhin sehr schwer, in die Herzen der Anleger zu spielen. Der amerikanische Wechselrichterhersteller veröffentlichte am Dienstag Unternehmenszahlen, die vom Markt positiv aufgenommen und die Aktie dementsprechend etwa sieben Prozent steigen lassen. Ob damit die Wende bei Solarwerten eingeleitet wird, erfahren Anleger hier. Enphase Energy verzeichnete im vierten Quartal 2024 einen Umsatz von knapp 383 Millionen US-Dollar, ...

