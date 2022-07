KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zum Corona-Herbst:

"Der Bund muss jetzt endlich mehr auf die Länder zugehen. Das Virus mutiert. Es ist in seiner Omikron-Variante hochansteckend. Fast sieht es so aus, als habe der Bund auch im dritten Corona-Sommer wenig gelernt. Impfen, kostenlose Bürgertests, Abstandhalten, Maskentragen, womöglich auch wieder Personenobergrenzen bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen - ohne diese Maßnahmen wird es nicht gehen."/yyzz/DP/nas