Sommerzeit ist Reisezeit. Doch was, wenn wie aktuell fast alles rund um die schönsten Tage des Jahres schief geht? In diesen Tagen sorgt der Streik des in der Gewerkschaft ver.di organisierten Bodenpersonals für Flugausfälle. Für viele Reisende kommt dies einem Ausfall des Jahresurlaubs gleich. Hinzu kommen Corona, Sommergrippe und der allgemeine Personalnotstand. Wir beleuchten drei Touristik-Aktien und machen den Investment-Check.

Den vollständigen Artikel lesen ...