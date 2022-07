MÜNCHEN (dpa-AFX) - Wacker Chemie hat im zweiten Quartal von einer unverändert guten Nachfrage und Preissteigerungen profitiert. Vor allem im Geschäft mit dem Solar- und Chipindustriegrundstoff Polysilizium legten die Verkaufspreise auch dank des starken Wachstums der Solarindustrie sowie des weltweiten Mangels an Elektronikchips zu. Aber auch die Nachfrage nach Klebstoffen und industriellen Beschichtungen war hoch.

Der Umsatz stieg im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 45 Prozent auf fast 2,2 Milliarden Euro und das operative Ergebnis (Ebitda) verdoppelte sich nahezu auf knapp 626 Millionen Euro, wie das im MDax notierte Chemieunternehmen am Donnerstag mitteilte. Das ist jeweils noch ein Tick mehr, als das Unternehmen Mitte Juni in Aussicht gestellt hatte. Wie damals angekündigt, hob Wacker nun auch den Jahresausblick an. Unter dem Strich blieben im abgelaufenen Quartal knapp 391 Millionen Euro hängen, nach 173 Millionen vor einem Jahr./mis/jha/