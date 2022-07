Der Chemie- und Siliziumspezialist will für mehr als 200 Mio. $ den Standort Charleston in den USA um einen neuen Produktionskomplex für Silicone erweitern. Seit 2015 stellt WACKER in Charlestonbereits hochreines Polysilizium für die Halbleiter- und die Solarindustrie her, seit 2019 auch pyrogene Kieselsäure. Es ist ein weiterer Schritt, das Wachstum zu beschleunigen. Börsenwert aktuell 6,6 Mrd. € und am Donnerstag wird WACKER wohl starke Quartalszahlen nebst einer weiteren Prognoseerhöhung bringen. Sollten die Polysiliziumpreise auf dem Niveau des ersten Halbjahres bleiben und gleichzeitig die Rohstoffpreise nicht weiter anziehen, könnte das obere Ende der neuen Prognose für den operativen Gewinn Richtung 2 Mrd. € reichen. Ein Trade kann sich auszahlen bei einer tief einstelligen KGV-Bewertung für das laufende Jahr.



