FXCM Group, LLC ("FXCM Group" oder "FXCM"), ein führender internationaler Anbieter von Online-Devisenhandel, CFD-Trading und damit verbundenen Dienstleistungen, gab heute bekannt, dass er seine Spreads für die wichtigsten Währungspaare und Indizes um bis zu 54% reduziert hat1. Die neuen Spreads gelten für Kunden von Forex Capital Markets Limited, FXCM EU LTD und FXCM Australia Pty. Limited.

Zusätzlich zu den reduzierten Spreads bietet FXCM weiterhin eine qualitativ hochwertige Ausführung: 84%2 aller Orders haben eine positive Slippage oder eine Null-Slippage. Das bedeutet, dass diese Trades zu dem Kurs ausgeführt wurden, auf den der Kunde bei FXCM geklickt hat, oder besser.

Sehen Sie sich nachfolgend die neuen Spreads von FXCM an, die auf den Plattformen für Desktop-, Mobile- und Webtrader verfügbar sind:

Symbol Neuer Spread FXCM FXCM Durchschn. Spread Q2 2022* Anpassung Veränderung in Prozent EUR/USD 0,78 1,38 -0,6 43% GBP/USD 1,35 1,85 -0,5 27% NAS100 1,02 1,32 -0,3 23% USD/JPY 1,09 1,49 -0,4 27% AUD/USD 0,85 1,85 -1 54% GBP/AUD 4,29 4,59 -0,3 7% UK100 1,00 1,20 -0,2 17% EUR/JPY 2,17 2,37 -0,2 8% EUR/CHF 2,58 3,28 -0,7 21% USD/CAD 1,64 2,24 -0,6 27% EUR/GBP 1,39 2,19 -0,8 36% USOil 2,98 4,28 -1,3 30%

*Die Berechnungen basieren auf den Spreads der FXCM Group vom 1. April 2022 bis zum 30. Juni 2022. Spreads können variieren. Die vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Brendan Callan, CEO von FXCM, sagte: "In den letzten Monaten haben große Schwankungen bei den globalen Währungen, wie z.B. der Rückgang des Euro gegenüber dem Dollar, Möglichkeiten für Privatanleger geschaffen, die viele in den Devisenmarkt treiben. Im Einklang mit unserem Motto ‚Client First, Trader Driven' haben wir unsere Preise wettbewerbsfähiger als je zuvor gestaltet und sind bestrebt, unseren Kunden weiterhin eine qualitativ hochwertige Ausführung und die bestmögliche Erfahrung zu bieten."

FXCM, das kürzlich bei den Ultimate Fintech Awards zum Broker of the Year gekürt wurde, hat seine Dienstleistungen im Jahr 2022 kontinuierlich erweitert und unterstreicht damit sein Bekenntnis zu einem "Client First, Trader Driven"-Ansatz (Kundenpriorität und Händlerorientierung). Neben der Erweiterung des CFD-Angebots durch die Verdoppelung des französischen, deutschen und britischen Aktienangebots hat das Unternehmen auch den australischen Einzelaktien-CFD-Handel ohne Datengebühren und Provisionen3 eingeführt, um den Service für seine Kunden zu verbessern.

1Die oben genannten Änderungen gelten derzeit für TS2-Konten. FXCM beabsichtigt, ähnliche Änderungen in Zukunft auch auf MT4-Konten anzuwenden. MT4 ist eine Drittanbieterplattform und daher gibt es zusätzliche technische Herausforderungen, wenn es darum geht, Preisänderungen vorzunehmen.

2Gemäß dem Slippage Statistics Report vom Juni 2022. Die Daten stammen von verschiedenen Ordertypen, die zwischen dem 1. Januar 2022 und dem 30. Juni 2022 über die FXCM Group ausgeführt wurden. Die Daten schließen bestimmte Arten von Nicht-Direktkunden aus, z.B. Kunden von bestimmten Intermediären.

3 Bei der Ausführung von Kundenaufträgen kann FXCM auf verschiedene Art und Weise entschädigt werden. Dazu gehören unter anderem: Spreads, die Erhebung von Provisionen bei Eröffnung und Abschluss eines Auftrags sowie ein Aufschlag bei Rollover usw. Die kommissionsbasierte Preisgestaltung gilt für Active Trader-Kontotypen.

ENDE

Über FXCM:

FXCM ist ein führender Anbieter für Online-Devisenhandel (FX), CFD-Handel und relevante Dienstleistungen. Das 1999 gegründete Unternehmen widmet sich dem Ziel, globalen Händlern Zugang zum größten und liquidesten Markt der Welt zu verschaffen, indem es innovative Handelsinstrumente anbietet, exzellente Handelstrainer einstellt, strenge Finanzstandards einhält und das marktweit beste Online-Handelserlebnis anstrebt. Die Kunden erhalten die Vorteile des mobilen Handels, der One-Click-Order-Ausführung und des Handels mit Echtzeit-Charts. Darüber hinaus bietet FXCM Schulungskurse rund um den Devisenhandel an und stellt Trading-Tools, proprietäre Daten und hochwertige Ressourcen bereit. FXCM Pro bietet Retail-Brokern, kleinen Hedge-Fonds und Banken in Schwellenländern Zugang zu Großhandelsausführung und -liquidität, während große und mittlere Fonds über FXCM Prime Zugang zu Prime-Brokerage-Dienstleistungen erhalten. FXCM ist ein Unternehmen von Leucadia.

Forex Capital Markets Limited: FCA-Registrierungsnummer 217689 (www.fxcm.com/uk)

CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, in kurzer Zeit Geld zu verlieren.

66 der Konten von Kleinanlegern verlieren Geld beim Handel mit CFDs bei diesem Anbieter.

Sie sollten abwägen, ob Sie über ausreichende Kenntnisse zur Funktionsweise von CFDs verfügen und das hohe Risiko, Ihr Geld zu verlieren, eingehen können.

FXCM EU LTD: CySEC-Lizenznummer 392/20 (www.fxcm.com/eu

CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, in kurzer Zeit Geld zu verlieren.

73 der Konten von Kleinanlegern verlieren beim Handel mit CFDs bei diesem Anbieter Geld.

Sie sollten abwägen, ob Sie über ausreichende Kenntnisse zur Funktionsweise von CFDs verfügen und das hohe Risiko, Ihr Geld zu verlieren, eingehen können.

FXCM Australia Pty. Limited: AFSL 309763. Durch den Handel könnten Sie den Totalverlust Ihres eingezahlten Geldes erleiden. Die Produkte sind möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie die damit verbundenen Risiken hinreichend kennen. Wenn Sie sich entschließen, mit den von FXCM AU angebotenen Produkten zu handeln, müssen Sie den Financial Services Guide, das Product Disclosure Statement, die Target Market Determination und die Terms of Business auf www.fxcm.com/au lesen und verstehen.

FXCM South Africa (PTY) Ltd: FSP Nr. 46534 (www.fxcm.com/za). Unser Service beinhaltet Produkte, die auf Marge gehandelt werden und das Risiko von Verlusten bergen, die die Summe Ihrer Einlagen übersteigen. Die Produkte sind möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie die damit verbundenen Risiken hinreichend kennen.

FXCM Markets Limited: Die Verluste können die Einlagen übersteigen. (www.fxcm.com/markets

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220725005484/de/

Contacts:

Chatsworth Communications

+44 (0) 20 7440 9780

fxcm@chatsworthcommunications.com