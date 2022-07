Der Dax konnte sich am Donnerstag nach zwei Verlusttagen in Folge erholen. Kurz vor dem US-Zinsentscheid waren es die positiven Meldungen der Berichtssaison, die dem deutschen Leitindex geholfen haben. Die Verunsicherung der Marktteilnehmer vor dem wichtigen Event war jedoch zu spüren. Am Ende des Handelstages stand schließlich ein Plus von 69 Punkten (0,53%) bei 13.166 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...