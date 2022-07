Angst - vor der Rezession, vor weiteren Kurseinbrüchen, vor der rasant steigenden Inflation oder vor noch aggressiveren Zinsschritten. Es gibt derzeit wahrlich genug Gründe, um an der Börse in Deckung zu gehen und den Kopf einzuziehen - doch am Ende des Tunnels ist Licht in Sicht. Mehr und mehr Anleger begreifen die Krise als das, was sie ist: eine Top-Gelegenheit, um Qualitätstitel endlich günstig einzusammeln. Die einfach börse-Redaktion hat in der neuen Ausgabe 15 dieser Top-Aktien für Sie herausgefiltert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...