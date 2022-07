Die Aktien von Green-Tech-Unternehmen wie Plug Power, JinkoSolar oder Enphase haben am Mittwoch nach US-Börsenschluss nochmal richtig Gas gegeben. Der Grund ist, dass US-Senator Joe Manchin sich mit dem Mehrheitsführer im Senat über das geplante Klimapaket entscheiden konnten. Das sind die Details.Vor zwei Wochen sah es für die meisten Demokraten in Washington so aus, als hätte Senator Joe Manchin die Steuer- und Klimaagenda von Präsident Joe Biden ausgebremst. Nun aber scheint es zum Durchbruch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...