Der DAX dürfte am Donnerstag an seine Vortagesgewinne anknüpfen. An der Wall Street reagierten die Anleger positiv auf die Fortsetzung der Zinswende und Aussagen des US-Notenbankchefs Jerome Powell. Mit dem Sprung über die Marke von 13.400 Punkte würde der Leitindex das nächste charttechnische Kaufsignal generieren.Die Fed erhöhte die Leitzinsen wie erwartet um weitere 0,75 Prozentpunkte. Die erwartete Erhöhung hatte keine direkten Auswirkungen auf die Aktienmärkte. Die Pressekonferenz des Offenmarktausschusses ...

