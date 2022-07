Das Werbegeschäft schrumpft und Meta musste den ersten Umsatzrückgang in seiner Geschichte melden. Auch der Ausblick bleibt negativ. Airbus enttäuschte ebenfalls die Anleger. Umsatz und Gewinn schrumpften im 2. Quartal und der Vorstand kassierte das Jahresziel. Ford überraschte dagegen positiv nach Börsenschluss. Der US-Automobilhersteller kehrte im 2. Quartal wieder in die Gewinnzone zurück.Der asiatische Aktienhandel folgt am Donnerstag der positiven Wall Street höher. Nahezu alle Benchmarks in der Region können heute früh während ...

