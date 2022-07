Adidas passte am Dienstag nach Handelsende seine Prognose an ... nach unten. Doppelt bitter, dass Konkurrent PUMA zugleich seinen Ausblick anhob. Die Aktie geriet am Mittwoch folgerichtig unter Druck. Das bisherige Jahrestief rückt wieder näher ... kann es halten?

