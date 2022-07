The following instruments on XETRA do have their last trading day on 28.07.2022

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 27.07.2022



ISIN Name

DE000HLB5J91 LB.HESS.-THR.IS.02A/2018

US665859AN47 NORTHERN TRUST 12/22

XS0811690550 BERTELSMANN ANL.12/22

XS0810622935 WESFARMERS 12/22 MTN

US579780AL12 MCCORMICK + CO. 17/22

PTOTVKOE0002 PORTUGAL 17-22 FLR

SE0016844617 VIACON GROUP 21/25

