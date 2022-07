The following instruments on XETRA do have their first trading 28.07.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 28.07.2022Aktien1 ZAE000191417 PSG Konsult Ltd.2 IT0005498610 G.M. Leather S.p.A.3 IT0005499949 Pozzi Milano S.P.A.4 ID1000165004 PT Avia Avian Tbk5 SG2D18969584 Mapletree Commercial Trust6 AU0000115172 Antilles Gold Ltd.7 IT0005500571 IMPRENDIROMA S.P.A.8 CZ0009000121 Kofola CeskoSlovensko AS9 US72942G1040 Pluri Inc.10 AU0000233538 Synergia Energy Ltd.11 NL0015000YE1 TME Pharma N.V.Anleihen1 DE000A3MQYL0 Berlin, Land2 US50064YAQ61 Korea Hydro & Nuclear Power Co. Ltd.3 US30212PBE43 Expedia Group Inc.4 CH1184694722 Heathrow Funding Ltd.5 USU5562LAH25 Macy's Retail Holdings LLC6 US57164YAD94 Marriott Vacations Worldwide Corp.7 US78016FZS63 Royal Bank of Canada8 CH0398633443 Universitätsspital Zürich9 USG98149AH33 Wynn Macau Ltd.10 XS2502401552 PlusPlus Capital Financial S.à r.l.11 DE000HLB7523 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale12 DE000HLB75V3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale13 DE000HLB75U5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale14 DE000HLB75T7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale