Pressemitteilung der Photon Energy N.V.:

Photon Energy startet Bau von drei weiteren PV-Anlagen in Rumänien

- Photon Energy beginnt mit dem Bau von drei weiteren PV-Kraftwerken in diesem strategischen CEE-Markt. Die Kraftwerke werden eine kombinierte Erzeugungskapazität von 6,0 MWp haben und voraussichtlich rund 9,6 GWh erneuerbare Energie pro Jahr erzeugen. - Nach Fertigstellung werden diese drei PV-Kraftwerke das IPP-Portfolio (Independent Power Producer) von Photon Energy auf 93 Kraftwerke mit einer kombinierten Erzeugungskapazität von 108,3 MWp erweitern. Davon wird eine Kapazität von über 96 MWp sauberen Strom direkt am Energiemarkt verkaufen.- Das Unternehmen plant, bis Ende 2022 eine Erzeugungskapazität von insgesamt 32 MWp in Rumänien hinzuzufügen, womit sich das gesamte eigene Portfolio des Unternehmens auf über ...

