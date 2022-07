Die Pandemie hat zu einem regelrechten Boom bei "Do it yourself"-Anwendungen geführt. Von diesem Trend hat auch das Softwareunternehmen Intuit profitiert. Der US-Technologiekonzern besitzt eine breite Angebotspalette von Standardsoftware für Privatpersonen, Selbstständige und KMUs.Das Geschäftsmodell lässt sich grob in drei Bereiche unterteilen: Privatpersonen können mit dem Tool Turbotax die Steuererklärung eigenständig erstellen (Umsatzanteil: 37%). Selbstständige und KMUs unterstützt Quickbooks bei der Verwaltung von Rechnungen, Gehältern sowie der Zeiterfassung von Mitarbeitern (49%). Die eigene Plattform Credit Karma bietet Kreditkarten, Versicherungen und Finanzierungslösungen an (10%). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...