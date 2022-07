Der heimliche Gewinner am hochfliegenden US-Aktienmarkt am Mittwoch war die Aktie des Solarenergie-Systemanbieters Enphase Energy (WKN: A1JC82). Die legte +18% auf 255 US$ zu und steckte den Solar-Sektor an. Im Windschatten entwickelt sich Jinko Solar prächtig mit nach +117% Peak-Performance, die seit Ukraine-Kriegsbeginn drin waren. Enphase konzipiert, produziert und vertreibt Heim-Energiespeicherlösungen. Die US-Firma mit Sitz in Fremont im US-Bundesstaat ...

