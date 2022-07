Was gut klingt, ist ein Fiasko: Das Bürgergeld verrückt das Gerechtigkeitsgefüge, gefährdet den sozialen Frieden. Was Arbeitsminister Hubertus Heil sich da ausgedacht hat, beleidigt jeden Arbeitenden und jeden Steuerzahler. Gar wie Hohn kommt da die Forderung seines Ex-Parteichefs Sigmar Gabriel daher, der mit Blick auf den Mangel an Arbeitskräften eine Anhebung der Wochenarbeitszeit auf 42 Stunden forderte. Die einen sollen noch mehr arbeiten, die anderen erhalten mehr Geld für weniger Leistung. ...

