28.07.2022 / 09:46 CET/CEST

Lohne, 28. Juli 2022 - Der Vorstand der EnviTec Biogas AG (ISIN: DE000A0MVLS8) hat heute erneut die Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr 2022 angepasst und erwartet nunmehr auf Konzernebene ein Vorsteuerergebnis (EBT) in der Bandbreite von 45 bis 50 Mio. Euro. Bislang war das Management von EnviTec von einem EBT in der Größenordnung von 35 bis 40 Mio. Euro ausgegangen. Grund für die Erhöhung der Ergebnisprognose ist der anhaltende Anstieg der Strom- und Gaspreise, die im Segment Eigenbetrieb ein deutlich höheres Ergebnis erwarten lassen. Darüber hinaus wirken sich die höheren Quotenpreise für den Einsatz emissionsarmer Kraftstoffe wie Bio-LNG im Transportsektor für mittlere und schwere Lkws positiv auf das Jahresergebnis aus. Ein Unsicherheitsfaktor, insbesondere im Geschäftsbereich Anlagenbau, bleibt die aktuelle Krise aufgrund des Krieges in der Ukraine mit anhaltenden Preissteigerungen und Lieferkettenproblemen.

