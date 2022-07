Emittent / Herausgeber: Photon Energy NV / Schlagwort(e): Expansion

Photon Energy startet Bau von drei weiteren PV-Anlagen in Rumänien



28.07.2022 / 10:01

Photon Energy startet Bau von drei weiteren PV-Anlagen in Rumänien Photon Energy beginnt mit dem Bau von drei weiteren PV-Kraftwerken in diesem strategischen CEE-Markt. Die Kraftwerke werden eine kombinierte Erzeugungskapazität von 6,0 MWp haben und voraussichtlich rund 9,6 GWh erneuerbare Energie pro Jahr erzeugen.

Nach Fertigstellung werden diese drei PV-Kraftwerke das IPP-Portfolio (Independent Power Producer) von Photon Energy auf 93 Kraftwerke mit einer kombinierten Erzeugungskapazität von 108,3 MWp erweitern. Davon wird eine Kapazität von über 96 MWp sauberen Strom direkt am Energiemarkt verkaufen.

Das Unternehmen plant, bis Ende 2022 eine Erzeugungskapazität von insgesamt 32 MWp in Rumänien hinzuzufügen, womit sich das gesamte eigene Portfolio des Unternehmens auf über 120 MWp erhöhen wird. Erst kürzlich hat das Unternehmen mit dem Bau seiner ersten rumänischen Kraftwerke in der Nähe von ?iria und Aiud begonnen, die zusammen über eine Erzeugungskapazität von 10,7 MWp verfügen. Amsterdam/Bukarest - 28. Juli 2022 - Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX: A1T9KW) ('Photon Energy', 'Photon Energy Group' oder das 'Unternehmen') gibt bekannt, dass es mit dem Bau von drei weiteren rumänischen PV-Kraftwerken mit einer gesamten Erzeugungskapazität von 6,0 MWp begonnen hat. Hocheffiziente bifaciale Solarmodule, die auf einachsigen Trackern montiert sind, werden jährlich rund 9,6 GWh erneuerbare Energie in das Netz von Distribu?ie Energie Oltenia einspeisen. Der erzeugte Strom wird auf dem Energiemarkt auf Handelsbasis verkauft, d. h. ohne jegliche Unterstützung oder einen Stromabnahmevertrag mit einem Energieabnehmer. Die neuen Kraftwerke soll im vierten Quartal 2022 in Betrieb genommen werden. Die Kraftwerke, die sich in der Nähe von Calafat im rumänischen Bezirk Dolj befindet, werden sich über eine Fläche von 10,2 Hektar erstrecken und mit rund 10 800 Solarzellen ausgestattet sein. "Wir freuen uns sehr über diesen Baubeginn in Rumänien, einem unserer wichtigsten CEE-Märkte, womit wir unsere Wachstumsstrategie, wie in unserer Finanzprognose 2022 angekündigt, weiter umsetzen", sagte Georg Hotar, CEO der Photon Energy Group. "Die Kraftwerke in Calafat sind ein weiterer wichtiger Schritt in unseren Bemühungen, bis Ende 2022 eine Gesamtkapazität von rund 32 MWp in Rumänien in Betrieb zu nehmen. Mit diesen neuen Anlagen werden wir unser IPP-Portfolio bis Ende des Jahres auf über 120 MWp erweitern." Nach der Inbetriebnahme dieser Anlagen wird das Unternehmen 93 Solarkraftwerke mit einer Gesamtkapazität von 108,3 MWp als Teil seines IPP-Portfolios besitzen und betreiben. Insgesamt 96 MWp werden subventionsfreien sauberen Strom direkt auf dem Energiemarkt verkaufen. Derzeit entwickelt das Unternehmen in Rumänien PV-Projekte mit einer Gesamtkapazität von 235 MWp, von denen sich 120 MWp in einem fortgeschrittenen Stadium der Entwicklung oder im Bau befinden. Die Kraftwerke in Calafat werden von drei Zweckgesellschaften betrieben, die sich vollständig im Besitz der Photon Energy Group befinden. Das Unternehmen entwickelt derzeit PV-Projekte mit einer Gesamtkapazität von über 820 MWp in seinen wichtigsten CEE-Märkten und Australien, einschließlich der 235 MWp in Rumänien. Die verbleibende Projektentwicklungspipeline in Rumänien wird voraussichtlich in den Jahren 2023 und 2024 gebaut und in Betrieb genommen werden. Damit wird der rumänische Markt wesentlich zum Ziel des Unternehmens beitragen, sein IPP-Portfolio bis Ende 2024 auf mindestens 600 MWp weltweit zu erweitern. Auf der Grundlage der Energiepreisprognosen für den Rest des Jahres 2022 bestätigt das Unternehmen seine Finanzprognose für den konsolidierten Umsatz im Jahr 2022, der von 36,4 Mio. Euro im Jahr 2021 auf 65,0 Mio. Euro erhöht wird, was einem Anstieg von 78,8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und zu einem Anstieg des EBITDA von 9,6 Mio. Euro im Jahr 2021 auf 18,0 Mio. Euro führt (+87,8 % gegenüber dem Vorjahr). Über Photon Energy Group - photonenergy.com Die Photon Energy Group bietet weltweit Lösungen für Solarenergie und sauberes Wasser an. Seit ihrer Gründung im Jahr 2008 hat Photon Energy Solarkraftwerke mit einer Gesamtleistung von über 100 MWp gebaut und in Betrieb genommen und verfügt über Kraftwerke mit einer Gesamtleistung von 91,9 MWp in ihrem eigenen Portfolio. Derzeit entwickelt Photon Energy Projekte mit einer Gesamtleistung von 823 MWp in Australien, Ungarn, Polen und Rumänien und bietet Betriebs- und Wartungsdienstleistungen für über 330 MWp weltweit an. Der zweite große Geschäftsbereich der Gruppe, Photon Water, bietet Lösungen für sauberes Wasser, einschließlich Aufbereitungs- und Sanierungsdienstleistungen sowie die Entwicklung und Verwaltung von Brunnen und anderen Wasserressourcen. Photon Energy N.V., die Holdinggesellschaft der Photon Energy Group, ist an den Börsen von Warschau, Prag und Frankfurt notiert. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Amsterdam, mit Niederlassungen in ganz Europa und in Australien. Medienkontakt

