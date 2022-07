Linz (www.anleihencheck.de) - Auch in der Schweiz steigen die Verbraucherpreise, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Im Vergleich zu den EU-Staaten oder Osteuropa sei die Inflation mit 3,40% sehr gering. Bereits im Juni habe die SNB (Schweizer Notenbank) den Leitzins um 0,50% auf aktuell minus 0,25% angehoben. Damit solle die Teuerungsrate wieder in das Zielband von 0,00% bis 2,00% kommen. Weitere Zinsschritte würden folgen. Damit verfolge die SNB auch das Ziel eines starken Frankens, der vor allem die Kosten der Energieimporte und die damit importierte Inflation einbremse. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...