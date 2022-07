London (www.anleihencheck.de) - Wie erwartet, erhöhte die FED die Zinsen um die vom Markt eingepreisten 75 Basispunkten, womit sie ihre Zinserhöhungen zur Eindämmung der hohen Inflation weiter vorantreibt, so Jason England, Global Bonds Portfolio Manager bei Janus Henderson Investors.Die Anhebungen von 150 Basispunkten in den letzten beiden Sitzungen seien die größten geballten Zinserhöhungen seit der Volcker-Ära in den frühen 1980er Jahren. Dies sei ein weiteres Zeichen dafür, wie entschlossen die FED sei, die Inflation auf ihr 2%-Ziel zu senken. Die FED verfolge weiterhin einen eher hawkishen Kurs und überwache die Inflationsrisiken sehr genau, sodass sie weitere Erhöhungen des Leitzinses in Betracht ziehe. Die FED werde jedoch keine klare Guidance für künftige Zinserhöhungen geben, sondern ihre Entscheidungen von Sitzung zu Sitzung treffen, deren Umfang von den vorliegenden Daten abhänge. ...

