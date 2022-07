Blickt man bis in das Jahr 2013 zurück, lässt sich seit diesem Zeitpunkt und einem Kursniveau von 606,50 Fr. ein intakter Abwärtstrend feststellen, dieser brachte im März 2020 Verlaufstiefs um 151,00 Fr. hervor. Eine anschließende Erholungsbewegung reichte lediglich in den Bereich von 333,90 Fr. heran, seit letztem Sommer befindet sich die Swatch-Aktie in einer zwischengeschalteten Konsolidierung. ...

