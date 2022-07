Ende gut, alles gut trifft nicht bei Negativzinsen zu. Im Endeffekt ist die Entwicklung natürlich positiv, dass die Strafzinsen in Zeiten der Zinswende vermutlich in Kürze von der Bildfläche verschwinden. Für Sparer ist es jedoch nicht das Ende der Belastungen. Das liegt ganz einfach daran, dass es ein anderweitiges, prägenderes Phänomen gibt. Selbst wenn wir wieder positive Zinserträge erhalten, so ändert das nichts an der Tatsache, dass unser Geld weniger wert wird. Ende gut, alles gut? Leider ...

