Ein Jahr zum Abhaken für die Drägerwerk AG. Hohe Auftragseingänge lassen das Unternehmen aus Lübeck jedoch einigermaßen positiv in die Zukunft blicken. Die Drägerwerk AG & Co. KGaA hat ihren Auftragseingang in den ersten sechs Monaten 2022 währungsbereinigt um 9% auf 1.647,6 Mio. EUR gesteigert und damit die eigenen Erwartungen deutlich übertroffen. Der Umsatz und das Ergebnis gingen hingegen erwartungsgemäß ...

