Porsche steigert operative Marge auf 19,4% - Ausblick bestätigt

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Sportwagenhersteller Porsche hält nach einem guten ersten Halbjahr mit Zuwächsen bei Umsatz und Gewinn am jüngst angehobenen Ausblick für das laufende Jahr fest. Die operative Rendite kletterte auf knapp 20 Prozent. Trotz des schwierigen Umfelds habe das Unternehmen deutliche Zuwächse erzielt, sagte Finanzvorstand Lutz Meschke laut Mitteilung. Zum geplanten geplanten Börsengang im vierten Quartal gab es keine Neuigkeiten.

Die Umsatzrendite soll 2022, wie Mitte Juli beim Kapitalmarkttag angekündigt, zwischen 17 und 18 Prozent liegen. Mittelfristig peilt Porsche eine Marge von 17 bis 19 Prozent an. Der Umsatz soll dieses Jahr zwischen 38 Milliarden und 39 Milliarden Euro liegen.

In den ersten sechs Monaten steigerte die Porsche AG den Umsatz um 8,5 Prozent auf 17,92 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis kletterte um 24,6 Prozent auf 3,48 Milliarden Euro. Die Umsatzrendite verbesserte sich von 16,9 auf 19,4 Prozent - eine so hohe Profitabilität erreichen in der Regel nur absolute Luxusmarken.

Zum geplanten Börsengang im viertel Quartal gab es am Freitag keine Neuigkeiten. Der Mutterkonzern Volkswagen will den Sportwagenhersteller noch dieses Jahr an die Börse bringen. Die Pläne wurden am Donnerstag bei Veröffentlichung des Halbjahresberichts des Wolfsburger Konzerns bekräftigt, Details wurden allerdings nicht genannt.

July 28, 2022

