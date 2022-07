Die Nordex-Aktie schraubt sich heute um über 10% nach oben und nähert sich damit wieder der Kursmarke von 10 Euro. Dennoch müssen Nordex-Aktionäre in der Sechs-Monats-Betrachtung einen Kursverlust in Höhe von rund 35% verbuchen, während die Nordex-Aktie in den vergangenen 30 Tagen knapp 10% an Wert verloren hat. Das langfristige Bild: Nordex-Aktie: Bald wieder im Aufwind? In...

Den vollständigen Artikel lesen ...